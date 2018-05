Nieuw album Ariana Grande komt in zomer uit

Op Sweetener staan samenwerkingen met onder anderen Pharrell Williams en Max Martin. De 24-jarige zangeres gaf daarnaast nog een titel van een nummer weg: Raindrops.

Op het album staat ook het nummer No Tears Left To Cry, dat de Amerikaanse op vrijdag 20 april lanceerde. Het nummer schreef de zangeres naar aanleiding van de aanslag na afloop van haar concert in Manchester op 22 mei 2017, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

De popster zei in de show dat ze met haar nieuwe plaat "licht" wil brengen. "In een bepaalde situatie, of in iemands leven, om de situatie te verzachten", vertelde Grande, die verder niet over de aanslag na afloop van haar concert in Manchester sprak.

Sterk

Dat deed gastheer Fallon wel kort. "Ik weet dat het moeilijk is voor iedereen, en ik weet ook dat je geen interviews hebt gedaan, en ik begrijp dat", begon de talkshowhost. "Ik wilde je alleen heel graag bedanken dat je hier bent en dat je in Manchester het benefietconcert hebt gedaan. Dat was zo sterk en cool."

Grande bracht in 2016 voor het laatst een album uit met Dangerous Woman.