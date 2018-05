Beach House weet na zeven albums hoe emoties moeten worden opgenomen

"Als we iets gehaat hebben de afgelopen jaren, dan was het wel dat het soms allemaal veel te lang duurde. Van veel songs waren we het gevoel al kwijt toen we eindelijk de studio introkken", zegt gitarist Alex Scally in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Soms wilde de band zelfs een demoversie van een nummer op een album zetten, maar dat werd verhinderd door de producent. "Tja, zo'n opnameproces is complex en vaak zie je alles pas achteraf weer helder", zegt zangeres Victoria Legrand.

Energie vasthouden

"Het heeft ons zeven platen gekost om uit te vinden hoe het moest, maar nu weten we hoe we die energie kunnen vasthouden", vult Scally aan.

"Ik heb intussen geleerd hoe ik zelf een goeie opname moet maken, dus toen we ons repetitiehok tot studio hadden omgebouwd, kwam het inzicht: we kunnen er niet alleen demo's maken, maar volwaardige platen opnemen. (…) Wat je op 7 hoort, is vaak de eerste keer dat iets gespeeld werd."