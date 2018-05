Spontaan bezoek koning tijdens inhuldiging leverde Armin van Buuren veel op

Dat vertelde de dj zondag in de terugblik 5 jaar Koning Willem-Alexander op NPO1. In het tv-programma werd teruggeblikt op de inhuldiging van de koning.

Van Buuren is trots dat het koningspaar tijdens de rondvaart een ongeplande stop maakte bij het concert dat hij samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest gaf. "Het was écht niet voorbereid en ging tegen alle eerdere aanwijzingen in", zo verzekerde hij. De koning besloot tijdens zijn vaartocht over het Amsterdamse IJ dat hij wilde aanmeren bij de Javakade, waar het optreden plaatsvond, om de dj en het orkest te bedanken.

Wat het spontane bezoek hem nou exact heeft opgeleverd, zegt Van Buuren niet: "Er keken vijf miljoen mensen dus bij deze moet ik de koning nog maar eens bedanken. Dat heeft mijn carrière geen windeieren gelegd, laat ik het zo zeggen."

Ali B

Ali B herhaalde in de uitzending een eerder verteld verhaal over hoe koning Willem-Alexander hem heeft geholpen een lepel en vork te ontvreemden.

Dit omdat de rapper na afloop van een lunch met het koningspaar in Paleis Noordeinde een 'goed verhaal' wilde hebben bij vrienden die hij later die dag zou ontmoeten. Hij had de koning aan tafel om hulp gevraagd en Willem-Alexander had onderhands de bestekstukken aangereikt.

Ali B werkte in 2013 ook mee aan het programma van de koningsvaart. Hij trad toen op met een rap, waarvoor hij naar eigen zeggen advies had ingewonnen bij de samenstellers van woordenboek De Dikke van Dale. Daardoor was zijn lied extra sterk geworden. Hij was erg trots op zijn aandeel. "Het is een van de hoogtepunten van mijn leven", aldus de rapper.