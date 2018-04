Popgroep Abba kondigt voor het eerst in 35 jaar nieuwe muziek aan

Het besluit om weer de studio in te gaan volgde nadat de groep weer contact kreeg omdat zij meewerkten aan een digitaal project, waarbij met virtual reality een "live"-optreden van de vierkoppige band wordt gecreëerd.

In een bericht op hun Instagram-account laat Abba weten dat "het hen leuk leek om de krachten weer te bundelen". "Het lijkt alsof de tijd had stilgestaan en we alleen slechts een korte vakantie hebben genomen", deelt de popgroep in het aankondigingsbericht. "Een geweldig leuke ervaring. Wij mogen dan ouder geworden zijn, de nummers zijn nieuws", aldus de band. "En het voelt goed."

Hieruit vloeiden twee nieuwe nummers voort. Een daarvan is getiteld I still have faith in you en zal in december door het virtual reality-project worden vertoond in een televisiespecial, gemaakt door de Amerikaanse zender NBC en de Britse zender BBC.

Deze digitale versie van de bandleden is in het najaar voor het eerst te zien, als de Abba-avatar tour van start gaat, een 'digitale tour', met hologrammen die gebaseerd zijn op hoe het viertal er in de jaren 70 uitzag.

Waterloo

Abba brak door in 1974 met de hit Waterloo. De groep, bestaande uit Anni-Frid Lyngstad (72), Agnetha Fältskog (68), Björn Ulvaeus (73) en Benny Andersson (71), verkocht miljoenen platen. Naast Waterloo scoorde de band grote hits met nummers als Dancing Queen, Super Trouper en The Winner takes it all. De groep ging in 1982 uit elkaar.

Abba kwam daarna nog meerdere keren als groep bij elkaar, onder meer bij de première van de musical Mamma Mia!, waar in 2008 ook een film van werd gemaakt. In 2016 trad de groep na lange tijd weer samen op.