Zangeres Naaz: 'Mijn ep laat precies horen wie ik op dit moment ben'

"Wat je hoort is precies wie ik nú ben, op dit moment", vertelt de 19-jarige artiest aan NU.nl.

In 2017 brak Naaz door met haar dromerige popsingle Words. Het leverde haar een 3FM Megahit en een Lowlands-optreden op. In 2018 won ze een Edison voor de beste nieuwkomer en de beste videoclip. Op 18 april verscheen de eerste ep van de zangeres: Bits of Naaz.

"Je kunt wel stellen dat ik mijn persoon vertaald heb naar geluid. Als mensen tegen me zeggen dat ik naar mijn hart moet luisteren, dan luister ik gewoon naar mijn ep", aldus Naaz Mohammad.

De zangeres vindt het niet eng om zich kwetsbaar op te stellen en met haar gevoelens en gedachten naar buiten te treden. "Integendeel, ik deel juist met liefde alle dingen die me raken en verdrietig en gelukkig hebben gemaakt."

Het voelt voor Naaz alsof ze vrienden wordt met mensen, zonder ze letterlijk te spreken. "Maar door mijn liedjes spreek ik ze eigenlijk wel en zij mij ook. Zij helpen me weer door naar mijn muziek te luisteren en hopelijk help ik hen weer door mijn energie met hen te delen."

De zangeres voelt dat ook zo tijdens haar optredens. "Zo'n concert kan heel magisch zijn, omdat al die tijd van muziek luisteren en muziek maken van beide partijen opeens samenkomt. Dat is supermooi."

Gedichtjes

Naaz begon al op zevenjarige leeftijd met het schrijven van liedjes, die oorspronkelijk ontstonden als kleine verhaaltjes. "Die verhaaltjes werden gedichtjes; ik begon te zingen wat ik aan het doen was. Zo van: 'Ik loop naar school'. Ik realiseerde me opeens dat ik muziek aan het maken was."

De zangeres zette haar muziek op Hyves, maar werd al snel belachelijk gemaakt door haar klasgenoten die vonden dat ze geen mooie stem had. "Als kind geloof je dat. Toen kreeg ik op mijn achtste al een soort midlifecrisis en besloot ik om nooit meer te zingen", vertelt ze.

Naaz zong daarna twee jaar niet, totdat een opmerking van haar broer alles veranderde. "Hij zei: 'Je zegt wel altijd dat je wilt zingen, maar je doet helemaal niks!'" Toen dacht ik: wow, je hebt gelijk, ik doe niks, ik ga alleen maar naar school! Wat voor een klein kind natuurlijk heel normaal is", lacht ze.

De zangeres besloot hard aan haar droom te gaan werken en stelde zichzelf als doel om voor haar achttiende een succesvolle zangeres te worden. "Want op die leeftijd moest ik van mijn ouders naar de universiteit en kon ik niet meer doen wat ik wilde doen."

Toen kreeg Naaz het nieuws dat ze niet aangenomen was voor haar studie. "Ik was vet blij natuurlijk, want nu had ik een jaar de tijd om mezelf te bewijzen. Toevallig had ik twee maanden nadat ik klaar was met mijn middelbare school Words gemaakt en werd ik een maandje later getekend", aldus de zangeres.

Slaapkamer

Naaz nam bijna alle liedjes van haar ep op in haar eigen slaapkamer. Voor een volgend album wil ze dat liever niet meer. "Als ik thuis ben, denk ik nu namelijk alleen maar aan muziek. Ik wil eigenlijk gewoon naar huis, om écht naar huis te gaan. Ik ben nu dan ook op zoek naar een studio met een fijne huiskamersfeer. Al lijkt het me ook leuk om op reis te gaan en daar muziek te maken."

Op 5 oktober treedt de zangeres in Paradiso op. "Het is een van mijn grootste dromen om daar te spelen. Ik zou ook niet in een grotere zaal willen spelen. Ik hou van intieme plekken, zodat ik het publiek echt aan kan kijken en oogcontact heb. Dat is altijd spannend, toch? In de liefde, maar ook in de muziek!"