Blink-182 bevestigt opnames nieuwe muziek

Bassist Mark Hoppus voorzag de beelden van de tekst: "New Blink-182 songs day one." Op de beelden is te zien dat de bandleden in de studio zitten.

Blink-182 werd in 1999 wereldberoemd met het album Enema of the State. Daarop staan hits als What's my age again en All the small things.

Het laatste album van de band, California, verscheen in 2016. Het is het eerste studiowerk zonder Tom DeLonge. De gitarist stapte in 2015 voor de tweede keer uit de band.

Recentelijk maakte de band bekend zestien keer in het Palms Casino in Las Vegas te zullen spelen. Het eerste concert van die reeks begint op 26 mei. Het laatste optreden in het casino wordt op 17 november gegeven.