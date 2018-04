Janelle Monáe kondigt nieuwe tournee aan

De tournee begint op 11 juni in Seattle en eindigt op 4 augustus in Atlanta, zo maakte de 32-jarige zangeres bekend via Instagram. Ze belooft dat "meer tourdata volgen".

Het nieuwe album van Monáe heet Dirty Computer en is de opvolger van The Electric Lady uit 2013. Van de nieuwe plaat kwamen al enkele nummers uit, waaronder I Like That en Make Me Feel. Bij I Like That verscheen maandag ook een video.

Monáe bracht in 2010 haar eerste volledige album uit. Twee jaar later scoorde ze met Fun. een hit met het nummer We Are Young. Monáe is ook actrice en was in 2016 te zien in de films Hidden Figures en Moonlight.