Muziekwereld reageert op overlijden dj Avicii: 'De wereld zal je missen'

Avicii werkte met Madonna aan haar album Rebel Heart. Op Instagram deelt de zangeres haar condoleance. "Zo verdrietig... zo tragisch. Vaarwel lieve Tim."

Zangeres Rita Ora maakte met Avicii het nummer Lonely Together. "Ik herinner me hoe geweldig het was om dit liedje te maken. Het lijkt alsof we gisteren nog met elkaar praatten."

Robbie Williams, die de vocalen verzorgde in het Avicii-nummer The Days, deelt ook zijn medeleven. "Veel liefde. Rust in vrede."

Nick van de Wall, alias Afrojack, deelt op Instagram zijn condoleances. "Een geweldige man, een geweldige vriend en een geweldige inspiratie. Onthoud wat hij voor je gedaan heeft. Hij is een van de aardigste mannen die ik ooit heb ontmoet en hij verdient meer dan drie letters en een emoji."

Fedde Le Grand

Nederlandse dj Fedde le Grand laat via Twitter weten dat de dood voor pijn zorgt die niet te helen valt. "Muziek laat een herinnering achter die niemand kan stelen. Rust in vrede, Tim."

Ook Deadmau5 laat zijn medeleven blijken via Twitter. "Alle gekheid op een stokje, niemand kan ontkennen wat hij heeft bereikt en gedaan voor de hedendaagse dansmuziek. Ik ben erg trots op hem."



Volgens de Canadese dj, die meermaals in de clinch lag met Bergling, is de Zweed "veel te jong van ons afgenomen". "Ik zou niets liever willen dan als zestigjarige nog bekvechten met Avicii. Ik weet dat hij vrede heeft gevonden en nu als laatste lacht omdat ik deze keer zijn naam juist heb geschreven."

Ook Nicky Romero, die met Avicii het nummer I Could Be The One (2012) maakte, is geschokt.



"Lieve Tim, ik kan niet geloven wat ik net hoorde'', schreef Nicky op Instagram bij een foto van hem en zijn Zweedse collega. "Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe ik me nu voel. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben beleefd en dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd. De wereld zal je missen. Ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt.''

​Collega-dj Calvin Harris stelt kapot te zijn van het nieuws. Hij benoemt hoezeer Avicii getalenteerd en gepassioneerd was.

Zanger Adam Lambert, die heeft meegeschreven aan het nummer Lay me Down (2014), deelt op Instagram een quote van dat nummer. "Lay me down in darkness - tell me what you see - Love is where the heart is..", schrijft Lambert die zegt met veel plezier met Avicii te hebben gewerkt. "Rust zacht Avicii."

De Nederlandse dj Robbert van de Corput, die werkt onder de naam Hardwell, laat weten dat hij het "gewoon niet kan geloven. Bedankt voor het veranderen van de wereld met je fantastische muziek. Bedankt dat je zo'n inspiratie was. Ik hoop dat je nu op een betere plek bent. Ik ga je missen."