Profiel Avicii: Zweedse hitmachine die 'deed waarvoor hij geboren was'

De carrière van Avicii begint als hij achttien jaar is en hij zijn eerste contract bij platenmaatschappij EMI tekent. Zijn eerste hit volgt in 2010, Seek Bromance. Dit deed hij onder de naam Tim Berg.

In 2011 volgt Levels, een nummer dat de artiest zelf produceert en hem bekendmaakt bij het grote publiek. Het nummer bevat een sample uit het nummer Something's Got a Hold on Me van soulzangeres Etta James. Het liedje belandt in meerdere landen in de top tien hitlijsten, waaronder in Nederland, België en Groot-Brittannië.

Andere bekende hits van Avicii zijn I Could Be the One (in samenwerking met de Nederlandse dj Nicky Romero), Wake Me Up, Hey Brother en Waiting for Love.

Volgens de artiest waren andere dance-artiesten als Daft Punk, Swedish House Mafia en Eric Prydz van invloed op zijn werk. "Dat waren de artiesten die mij van housemuziek hebben laten houden."

Gedurende zijn carrière werkt hij samen met vele bekende artiesten, zoals Madonna (hij werkte mee aan haar album Rebel Heart), Robbie Williams en Santana.

Prijzen

De dj wordt in zijn carrière meermaals genomineerd voor grote muziekprijzen en wint verschillende grote prijzen.

Hij werd in 2012 en 2013 genomineerd voor Best Dance Recording, respectievelijk voor de nummers Sunshine (met David Guetta) en Levels.

Bij the World Music Awards won hij in 2014 twee prijzen, die voor beste elektronische dance-artiest en beste Zweedse act.

In 2013 komt zijn debuutalbum True uit, dat in Nederland op een tweede plek komt te staan in de lijst met bestverkochte cd's. In diverse landen behaalt het album de platina-status.

In de jaarlijst van het gerenommeerde Britse DJ Magazine, waarin de honderd populairste dj's van de wereld staan gerangschikt, bezet Avicii in 2012 en 2013 de derde plek. Daarna zakt hij in de lijst. In 2014 stond hij op de zesde plek, in 2015 op de zevende, in 2016 op de elfde plaats en in de meest recente lijst staat hij op plek 28.

Hij was dit jaar genomineerd voor de Billboard Music Awards, die jaarlijks wordt uitgereikt. De dj liet weten dat hij daardoor "erg vereerd" was.

Avicii behoorde tot de best betaalde dj's in de muziekwereld. In 2014 zou hij volgens het zakenblad Forbes, dat jaarlijks ranglijsten samenstelt met de best betaalde personen uit de entertainmentwereld, 28 miljoen dollar hebben verdiend (ruim 22 miljoen euro).

Slechte gezondheid

De artiest gaf regelmatig te kennen dat hij mentaal en lichamelijk veel te lijden had onder zijn drukke muziekcarrière. Met 550 optredens die hij in de eerste drie jaar na zijn doorbraak gaf, was hij dan ook veel op pad.

In april 2016 kondigt hij aan geheel te stoppen met optreden, vanwege gezondheidsredenen. Zo had hij eerder alvleesklierontsteking, als gevolg van overmatig drinken. In 2014 werden zijn blinde darm en galblaas verwijderd.

Op de Netflixdocumentaire True Stories gaat hij verder in op zijn falende gezondheid.

Hij zegt dat zijn lichaam het vele touren niet trekt en door artsen wordt "volgestopt" met medicatie, waarvan hij afhankelijk raakt. "Ik was mezelf niet meer. Mensen kenden me alleen als Avicii, maar zo ben ik niet. Ik haat het om in de spotlight te staan."

"De hele dancewereld is niet aan mij besteed", zei hij. "Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen", lichtte hij toe in verschillende interviews. Draaien voelde 'nooit natuurlijk' aan voor de Zweed. "Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen."

Avicii zegt later dat hij "nerveus" was om de aankondiging te doen. "Vooral omdat het misschien zou lijken dat ik ondankbaar was." De dj ontvangt daarna veel steunende reacties van collega's, onder wie Steve Aoki en Nicky Romero.

De dj zei dat hij zich "vrij" voelde door de beslissing. "Het voelt dat ik mijn privéleven weer terug heb en voor het eerst in lange tijd op mezelf kan focussen."

"Het is een ontzettend gekke reis geweest. Ik begon met produceren toen ik 16 was. Ik begon met touren toen ik 18 was. Vanaf dat moment sprong ik er voor de volle 100 procent in", aldus de Zweed. "Als ik terugkijk op mijn leven, denk ik: 'Wow, heb ik dat gedaan'? Het was op een bepaalde manier de beste tijd van mijn leven. Maar ik moest er een prijs voor betalen - in mijn geval veel stress en angst."

Nieuwe muziek

In 2017 liet de Zweed middels een verklaring weten dat hij zich alleen nog richt op muziek maken in de studio. "We geraken allemaal op een moment in onze carrière waarin we beseffen wat écht belangrijk is", vertelt hij. "voor mij is dat het maken van muziek. Dat is waar ik voor leef, dat is voor mijn gevoel waarom ik geboren ben."

"Het einde van livemuziek maken betekende nooit het eind van mijn muziek", voegt hij toe. "Ik ging terug naar de plek waar het ooit begon: de studio. Het volgende hoofdstuk zal bestaan uit mijn liefde voor het muziek maken. Het wordt het begin van iets nieuws."