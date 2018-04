Zweedse producer en dj Avicii (28) overleden

"Met ons diepste medeleven delen wij het verlies van Tim Bergling, beter bekend als Avicii", zegt zijn woordvoerder Diana Baron.

Zij laat weten dat de artiest vrijdag in de middag werd gevonden. "Zijn familie is er kapot van en we vragen aan iedereen om hun privacy in deze moeilijke tijd te respecteren." Baron vertelt hierbij dat er op korte termijn geen verdere verklaring zal volgen.

Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de dj.

Gezondheidsproblemen

De dj verwierf bekendheid met nummers als Hey Brother, Levels, Wake me up en Waiting for love. Avicii trad in 2016 voor het laatst op. Hij stopte vanwege zijn fysieke en mentale gezondheid.

De gezondheidsproblemen waarmee Avicii kampte waren onder meer veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Hij kampte met een acute alvleesklierontsteking en zijn blindedarm en galblaas werden verwijderd.

De dancewereld was volgens Avicii niet aan hem besteed. "Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen", meldde hij eerder in een interview in Billboard Magazine.

Dat betekende echter niet dat hij geen muziek meer ging maken. Dat bleef hij doen vanuit zijn studio. "Het is het begin van iets nieuws", schreef de dj op zijn website. Het resulteerde in augustus 2017 in een nieuw album, dat hij Avïci noemde.

DJ Mag

De dj, die in 2010 een contract tekende bij platenmaatschappij EMI, werd in 2012 en 2013 derde in de jaarlijkse top 100 van het Britse DJ Magazine. De prijs geldt als de verkiezing van populairste dj van het jaar. In de jaren erna werd hij zesde, zevende en elfde. In 2017 eindigde hij als 28e. Daarnaast won hij ook American Music Awards en MTV Europe Music Awards.

Hij was dit jaar genomineerd voor de Billboard Music Awards, die jaarlijks worden uitgereikt. De dj liet weten dat hij daardoor "erg vereerd" was.

Reacties

Collega-dj Nicky Romero reageerde geschokt op het overlijden van Avicii. "Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe ik me nu voel. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben beleefd en dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd. De wereld zal je missen. Ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt.''

Hardwell, wiens echte naam Robbert van de Corput is, kon Avicii's overlijden "niet geloven". "Bedankt voor het veranderen van de wereld met je fantastische muziek. Bedankt dat je zo'n inspiratie was. Ik hoop dat je nu op een betere plek bent. Ik ga je missen."