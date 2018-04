Zweedse dj Avicii (28) overleden

Dat melden meerdere media, waaronder Billboard. De doodsoorzaak van de dj is nog niet bekend.

De artiest is vrijdag dood aangetroffen in de stad Muscat in Oman. "Met ons diepste medeleven delen wij het verlies van Tim Bergling, beter bekend als Avicii", zegt zijn woordvoerder Diana Baron.

Zij laat weten dat de artiest vrijdag in de middag werd gevonden. "Zijn familie is er kapot van en we vragen aan iedereen om hun privacy in deze moeilijke tijd te respecteren." Baron vertelt hierbij dat er op korte termijn geen verdere verklaring zal volgen.

De dj verwierf bekendheid met nummers als Hey Brother, Levels en Wake me up. Avicii trad in 2016 voor het laatst op. Hij stopte vanwege zijn fysieke en mentale gezondheid.

"De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen", meldde hij in een interview.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!