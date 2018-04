James Blunt maakt nummer met Lost Frequencies

De samenwerking kwam tot stand nadat Blunt in de studio had gezeten met Steve Mac, die meewerkte aan Ed Sheerans album Shape of You, en Ammar Malik.

"Het nummer dat we maakten, paste niet echt op mijn album", vertelt Blunt aan Billboard. "Maar ik vond het een fantastisch nummer, dus toen Lost Frequencies liet weten interesse te hebben in een samenwerking, was ik verrukt."

De 44-jarige Blunt, die eerder een lied opnam met de Duitse dj en producer Robin Schulz, was naar eigen zeggen al fan van Lost Frequencies. "Hij heeft het refrein onder handen genomen, gooide zijn magie eroverheen en heeft er een fantastisch zomernummer van gemaakt."

Remix

Ook Lost Frequencies was blij met de kans die hij kreeg. "Ik ben altijd fan geweest van James Blunt. In eerste instantie kreeg ik de vraag of ik een remix wilde maken, maar toen raakten we aan de praat en besloten we een origineel nummer te maken."