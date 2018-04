Niemand vervolgd na dood Prince door zware pijnstiller

Dat betekent dat het onderzoek is gesloten naar hoe Prince aan de zware pijnstiller fentanyl kwam, meldt AP. De zanger stierf aan de gevolgen van een "onopzettelijke" overdosis van het middel.

De verklaring van openbaar aanklager Mark Metz kwam enkele uren na de onthulling van enkele documenten. Daaruit bleek dat een dokter die werd beschuldigd van het illegaal voorschrijven van een opiaat aan Prince, een schikking heeft getroffen buiten de rechtszaal. Hij moet een boete van 30.000 dollar betalen aan de staat.

Volgens Metz is er geen bewijs dat een bekende van Prince in het bezit was van illegale medicatie met fentanyl.

De Purple Rain-zanger was 57 jaar oud toen hij op 21 april 2016 werd gevonden in een lift in zijn huis.