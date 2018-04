Nieuwe videoclip Editors opgenomen tijdens concert Ziggo Dome

De clip is gemaakt voor het nummer Darkness at the Door. Het nummer is afkomstig van hun zesde studioalbum, Violence.

De videoclip is gemaakt door de Iraans-Amsterdamse fotograaf en regisseur Rahi Rezvani. In de video is te zien hoe zanger Tom Smith met zijn band optreedt voor het uitverkochte Ziggo Dome.

Editors brak in 2005 door en scoorde hits als An End Has A Start, The Racing Rats, Papillon en No Sound But The Wind. De band treedt aankomende zomer op zondag 17 juni ook op tijdens Pinkpop.