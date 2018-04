Lenny Kravitz hoorde liedjes voor nieuw album in zijn dromen

"Na een carrière van dertig jaar wist ik het ineens niet meer", vertelt de 53-jarige zanger aan Rolling Stone. "Ik had me nog nooit zo verward gevoeld."

Kravitz bracht veel tijd door in zijn woning op de Bahama's, waar hij een studio aan huis heeft. "Ik was me bewust van die studio, maar ik ging er niet naar binnen."

Op een gegeven moment werd de zanger midden in de nacht wakker met een deuntje in zijn hoofd, waarna hij opstond en een ruwe versie opnam in de studio. De daaropvolgende nachten werd hij regelmatig wakker met een melodie in zijn hoofd.

Gedroomd

"Ik realiseerde me dat dit was waar ik op had zitten wachten. Toen het proces eenmaal in gang was gezet, ging het maar door. Ik heb het hele album gedroomd."

De plaat, Raise Vibrations, moet in september verschijnen.