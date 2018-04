Topsportverleden hielp Do bij zangcarrière

Do besloot voor een carrière in de muziek te gaan nadat ze tijdens een strandwandeling mensen had horen zingen in een strandtent. "Ambitieus als ik was, ging ik meteen volle bak voor de muziek", vertelt ze in Helden.

"Mijn achtergrond in het tennis heeft me daar absoluut bij geholpen. Ik ben altijd zelfstandig geweest, heb geleerd om te gaan met teleurstellingen. Dat moet ook wel in de entertainmentbranche, want vandaag ben je populair en morgen zien ze je niet meer staan."

De 36-jarige Do merkte dat ze met zingen alleen maar beter werd als het spannend begon te worden. "De onrust die ik had met tennis, waar ik niet vertrouwde op mijn lijf, had ik als artiest juist niet."

"Nog voordat ik echt was doorgebroken, moest ik een keer optreden met Marco Borsato op een bedrijfsfeest voor duizenden mensen. Op dat moment voelde ik dat ik boven mezelf uitsteeg. Toen ik dat ontdekte, wist ik dat ik mijn weg had gevonden."