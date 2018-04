Het laatste album van Jermaine Lamarr Cole, zoals de rapper voluit heet, dateert van december 2016. Toen bracht Cole zijn vierde studioalbum 4 Your Eyez Only uit.

Cole maakt dit jaar zijn opwachting op het hiphopfestival Woo hah! in Hilvarenbeek. De Amerikaanse rapper en producer, die in Frankfurt geboren werd, was in oktober 2017 voor het laatst in Nederland te zien.