Hiphopproducer Esko vond eigen album maken 'stressvol'

"Ik weet niet zeker of ik ooit een tweede album ga doen", vertelt de producer, die eigenlijk Stacey Walroud heet (24), aan NU.nl. "Het is zoveel stress, je bent zo afhankelijk van andere artiesten. Het is een wonder dat ik het überhaupt naar buiten heb kunnen krijgen."

Daarom denkt hij dat de kans klein is dat hij een vervolg gaat maken. "Dit is de eerste en de laatste, en ik hoop dat het een classic wordt."

Volgens Esko is het album dat hij heeft gemaakt "nog niet eerder gedaan in Nederland". "Zeker niet op deze manier. Ik haat het om mezelf te verheerlijken, maar zo'n divers album van iemand die rauwe rapmuziek maakt, is nog niet op dit niveau gedaan."

Famke Louise

Op Beats by Esko, dat vanaf 20 april te beluisteren is, zijn twaalf nummers te horen die de producer maakte. Onder anderen Josylvio, Ronnie Flex, Bokoesam en Famke Louise werken mee aan het debuut Esko. "Met sommigen van hen heb ik een goede en vriendschappelijke band, zoals met Sevn Alias en Jonna Fraser. Maar er doen ook grote artiesten mee die ik niet persoonlijk kende, zoals Ronnie Flex. Die heb ik benaderd omdat ik fan van ze ben en graag met hen wilde werken."

Esko maakt beats voor vele bekende Nederlandse hiphopartiesten, maar dit project voelt anders voor hem. "Eerst werkte ik met hen voor hun doeleinden, nu is het echt mijn project en hebben ze mij geholpen", aldus de producer. "Ik ben er heel trots op, het is mijn mooiste project tot nu toe."

Een van de meest memorabele samenwerkingen vindt Esko Evoluatie, met Bokoesam en Famke Louise. "De eerste track van Famke (Vroom, red.) vond ik tof, ook al haatte de hele wereld erop", zegt hij. "Ik vond het zo tof dat ik het bij mijn dj-set gebruikte. De hele club ging los. Famke zag dat en vroeg via mijn management of ze het filmpje ervan mocht posten. Heel lief en bescheiden, en ik vond haar al top. Toen wilde ik ook graag een track met haar maken."

Beat met gevoel

Esko wordt geroemd om zijn beats en die spelen dan ook een hoofdrol op zijn album. Hij legt uit dat hij altijd eerst een beat maakt voordat hierbij een tekst wordt bedacht. "Eerst de productie en de beat, daarna komt de artiest met een refrein of couplet."

Een goede beat moet volgens Esko "anders" zijn. "Het moet je een gevoel geven. Als het je geen gevoel kan geven, of dat nou een goed of een slecht gevoel is, dan is het in mijn ogen geen goede beat."

Het liefst zou de producer zijn muziek ook in de Verenigde Staten bekend willen maken. "Ik heb altijd gezegd: ik wil een nummer 1-hit en een produceralbum maken. Beide is me gelukt. De volgende stap is het buitenland."

Daarom vertrekt Esko eind dit jaar een maand naar Amerika. "Ik heb nog geen concrete plannen. Maar ik ga er hoe dan ook veel van leren. Het buitenland is tien keer moeilijker dan hier; je moet opnieuw beginnen en alles is veel groter daar."

Drake

Zijn fans in Nederland gaat hij, ook als zijn buitenlandse avontuur op een succes uitloopt, in elk geval niet in de steek laten, belooft de producer. "Het is voor erbij. Ik ga er niet al mijn tijd aan geven. Als het dan niet werkt, dan houd je uiteindelijk niks over. Ik blijf het sowieso combineren."

Een wensenlijstje van artiesten om beats voor te produceren heeft Esko al: "Future, Young Thug en Drake. Dat zijn er drie die ik heel tof vind. Dat zijn giga-artiesten, dus ik verwacht niet dat dit ooit gebeurt. Maar ik zou het wel master vinden."

Met hitlijsten die worden overspoeld door Nederlandse hiphopartiesten, lijkt het genre voorlopig nog niet uitgeblust. "De hiphopwereld is groot", zegt Esko. "Misschien is de piek zelfs behaald, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar zeker is dat hiphop nu het grootste genre in Nederland is. Ik ben op het juiste moment ingestapt en hoop ook dat ik er op het juiste moment weer uit ga."