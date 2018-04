Dotan geeft toe nepaccounts te hebben gebruikt

De zanger zegt dat dat gebeurde toen hij in 2011 naar "mogelijkheden" zocht om zijn muziek aan de man te brengen. "Het is iets waar ik achteraf veel spijt van heb", vertelt de zanger in een video op Facebook.

In het kort Dotan gebruikte zo'n 140 fictieve accounts

Verhaal kwam aan het licht door onderzoek Volkskrant

Trolaccounts plaatsten nepverhalen over Dotan

Wikipedia-pagina Dotan werd bewerkt

Accounts plaatsten positieve berichten als Dotan op radio was

"Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker denk ik."

Hij zegt niet eerlijk te zijn geweest tegen de Volkskrant, waarin afgelopen weekend werd onthuld dat Dotan gebruik maakte van een zogenoemd trollenleger, bestaande uit nepprofielen die positieve berichten over de zanger verspreidden. Hij ontkende in het artikel zoiets te hebben gedaan. "Helaas heb ik niet helemaal eerlijk geantwoord. Omdat het me overviel, omdat ik bang was, omdat ik me schaamde."

In het Volkskrant-artikel werd ook een verhaal aangehaald over een ontmoeting van de zanger met een leukemie-patiëntje. Ook dit zou verzonnen zijn, iets wat Dotan in de video bevestigt.

Echter vertelt hij dat hij het verhaal over het leukemie-patiëntje niet zelf heeft bedacht. "Ik ben wel verantwoordelijk voor het feit dat dit een lange tijd als reactie onder mijn bericht heeft gestaan", aldus de zanger. "Ik had dit moeten ontkrachten, ik had hier actie tegen moeten ondernemen. Ik vind het erg dat een paar van dit soort berichten lange tijd omder mijn post hebben gestaan."

Vertrouwen terugwinnen

Eerder deze maand werd bekend dat de zanger meerdere concerten afzegt. Dotan benadrukt dat deze annuleringen niets te maken hebben met het Volkskrant-artikel en de nasleep daarvan. "Dit staat er los van. Het verhaal kwam me pas afgelopen week ter ore. Ik snap dat er momenteel aan veel van wat ik heb gezegd, getwijfeld wordt. Ik wou dat ik er wat aan kan doen en hoop het vertrouwen terug te winnen."

Tot slot vertelt de Home-zanger in de video dat hij alle posts op zijn sociale media-profielen gaat verwijderen. "Uit respect voor de situatie heb ik besloten dat ik mijn sociale media leeghaal. Dat betekent ook dat ik veel mooie herinneringen weghaal."

Dotan vindt het "tijd voor een schone lei". "Verder weet ik nog niet wat de toekomst mij gaat brengen. Ik wil hard aan de bak met mezelf en hoop dat ik op een dag de muziek kan laten spreken."

Nepfans

In het onderzoek van de Volkskrant werden zo'n 140 fictieve accounts geïdentificeerd. De gebruikers achter deze accounts deden zich voor als fans van de zanger op Facebook, Twitter en Instagram. Ze gebruikten verzonnen namen en foto's die van bestaande mensen zijn gestolen.

De accounts plaatsten likes en positieve reacties onder berichten die Dotan op sociale media had gezet. Bij sommige foto's van de zanger zou ongeveer de helft van alle likes afkomstig zijn van dit trollennetwerk. De positieve reacties moesten bestaande fans aansporen om ook positief te reageren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!