Platenmaatschappij Dotan wil reactie zanger op 'trollengate'

Dat heeft een woordvoerder maandag laten weten. Universal Music heeft nog niets gehoord van de zanger of zijn management sinds afgelopen weekend een stuk in de Volkskrant verscheen over een grote hoeveelheid nepaccounts die Dotan op sociale media de hemel in prezen.

"Het is voor ons onmogelijk om inhoudelijk op de zaak te reageren", aldus een zegsman. "We zijn nergens bij betrokken geweest en hebben geen enkele kennis gehad van deze zaak. Dus het is aan Dotan zelf om commentaar te geven en het is zeer wenselijk dat hij dit op korte termijn doet."

De platenmaatschappij wil pas reageren als Dotan dat zelf gedaan heeft. Een woordvoerder van Dotan wil niet zeggen of en zo ja wanneer dat gaat gebeuren.

Vermoedens

Patty Harpenau, de moeder van de 31-jarige zanger, zegt tegen het AD dat er in het bewuste artikel van de Volkskrant slechts sprake is van "vermoedens, en geen bevestigingen. Daar kan ik niets mee."

Of haar zoon gaat reageren op de kwestie, weet ook Harpenau niet. "Ik denk dat het uitermate verstandig is als Dotan vanavond in een grote talkshow gaat zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij denkt 'zak allemaal maar in de stront'.''

Ze vermoedt verder dat haar zoon naar het buitenland vertrekt "als dit onrecht blijft aanhouden". "Hij heeft genoeg fans in het buitenland."

Nepaccounts

De Volkskrant meldde zaterdag dat er jarenlang op sociale media fanberichten over Dotan verschenen die werden geplaatst door nepaccounts. Het ging om 140 nepprofielen die werden aangemaakt op Twitter, Facebook en Instagram, bedoeld om het imago van de zanger op te poetsen. Er werden onder meer verhalen verzonnen over een terminale patiënt die Dotan zou hebben geholpen.

De accounts werden mede gemaakt door een voormalige manager van Dotan. De zanger zei in het artikel van niets te hebben weten. "Ik word er misselijk van als ik dit zie", zei hij.