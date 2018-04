Country-gala staat stil bij massamoord Las Vegas

Jason Aldean was de eerste muzikant die sprak tijdens het eerbetoon dat in Las Vegas. Hij stond op 1 oktober op het podium toen Stephen Paddock vanuit het nabijgelegen Mandalay Bay Hotel op de menigte begon te schieten.

"Vanavond wilden we de show beginnen met iets dat laat zien hoe het voor onze countrymuziekfamilie is om voor het eerst weer terug te zijn in Las Vegas", zei hij.

"We dachten er eerst aan dat met een lied te doen, maar het is zoveel groter dan een simpel lied. Het is alles wat je vanavond zal horen. De nummers die ons van de stoelen krijgen, waardoor je iemand naar je toe wil trekken, of je gewoon in het moment willen laten genieten. Niets kan dat van ons afnemen."

Miranda Lambert

Daarna spraken ook Miranda Lambert, Luke Bryan, Maren Morris en Thomas Rhett, onder meer over de helende werking van muziek, die "ons inspireert, kalmeert en sterker maakt."

Een flink aantal sterren had zondag tijdens de awardshow een pin in de vorm van het cijfer 58 opgespeld om de slachtoffers te herdenken. Sommigen droegen daarbij ook een speld met het cijfer 851, voor het aantal gewonden bij de schietpartij.