Beyoncé herenigd met Destiny's Child voor Coachella-optreden

De zangeres is één van de hoofdacts op het populaire festival en trad vannacht Nederlandse tijd op.

Na een kort gastoptreden van haar echtgenoot Jay-Z voor hun gezamenlijke hit Déjà Vu, kondigde Beyoncé haar oud-collega's aan met de zin: "Mijn zusters, laat jullie horen voor Kelly Rowland en Michelle Williams!"

2013

De drie zangeressen zongen daarna samen de Destiny's Child-nummers Lose My Breath, Say My Name en Soldier. De laatste keer dat de groep samen op het podium stond was in 2013, tijdens de pauzeshow van de Super Bowl.

De groep, die in 1997 werd opgericht, ging in 2005 uit elkaar. De drie leden zijn sindsdien altijd bevriend gebleven.

Coachella wist Beyoncé vorig jaar al vast te leggen als hoofdact, maar toen moest de zangeres het optreden afzeggen vanwege haar zwangerschap. Afgelopen juni beviel Beyoncé van de tweeling Rumi en Sir.