Mode en muziek op Coachella: 'Het gaat echt om zien en gezien worden'

Volgens zanger Koen van de Wardt, die vorig jaar met Klangstof als eerste Nederlandse band ooit op Coachella stond, hangt op het festival "een typische LA modevibe".

"Het gaat om zien en gezien worden. Mensen lopen daar rond van 'Ik doe m'n mooiste kleren aan en ik wil dat jij naar mij gaat kijken, want ik zie er heel mooi uit'."

Zelf dacht de zanger niet heel diep na over zijn kledingkeuze."Onze labelbaas werd een beetje boos: ik zag er volgens hem uit als een boswachter. Ik had gewoon een korte broek aan en een T-shirt. In Nederland is dat heel normaal, maar die Amerikanen vinden dat je als artiest wel iets meer moet doen dan alleen maar zingen."

Van de Wardt - die twee jaar geleden een platendeal tekende bij Mind of a Genius in Amerika - belandde met zijn band op Coachella dankzij een actief platenlabel en een goede boeker. "Hij is een van de grootste boekers van de Verenigde Staten en echt een oude rot in het vak. Hij heeft ook The Smiths ontdekt."

Vreemde eend

Van de Wardt was bang dat er maar weinig mensen naar de optredens - alle bands op Coachella treden twee weekenden achter elkaar op - van Klangstof zouden komen.

"Ik denk dat wij wel echt de vreemde eend in de bijt waren daar. Coachella is het grootste mainstreamfetival ter wereld en wij maken indierock. We moesten 's middags optreden en bij de band voor ons stond vijf man te kijken. Toen dacht ik: mensen komen echt niet naar ons luisteren."

Uiteindelijk kwamen er een paar duizend mensen. "Het was 40 graden daar in de woestijn en er was overal stof, dus je kon amper zingen. Omdat er zo'n hippie- en modesfeer hing, besloten we de vrolijke Klangstof tevoorschijn te halen. We hebben geprobeerd een feestje ervan te maken en dat lukte. Toen we van het podium gingen, liep denk ik de helft van de band te huilen. Het is denk ik het speciaalste dat we ooit hebben gedaan."

Modellen

Mode speelt op Coachella misschien nog wel een grotere rol dan muziek. Tussen het festivalpubliek worden dan ook regelmatig modellen, actrices en andere beroemdheden gezien en gefotografeerd.

De Nederlandse Kunna Haan, die als creatief brein betrokken was bij menig Nederlands festival, was de afgelopen zes jaar te vinden op Coachella. "Het staat bekend als het festival van de muzikale ontdekkingen, maar je mag ook het grote aanbod aan fashioninspiratie niet vergeten", vindt Haan. "Het blijft fantastisch om naar zo'n megagrote festivalcatwalk te kijken."

Hoewel een lange kimono of cape, een leuke zonnebril, mooie schoenen, een leuke hoed en 'gezellige' armbanden niet zouden misstaan op het festival, vindt Haan vooral dat iedereen moet dragen waar hij zich lekker bij voelt.

"Ik ga zelf altijd all out met mijn pakken, zonder daarbij op trends te letten", zegt Haan. "Coachella staat uiteraard bekend om de eeuwige bohemian look, maar het is juist zo leuk dat er ook genoeg mensen zijn die echt alles uit de kast trekken en originele looks laten zien."

Marketing

En ook marketing is belangrijk. Het Amerikaanse New York Daily News schreef een paar jaar geleden dat bekende beroemdheden flink wat geld krijgen om zich te laten zien op Coachella. Zo zou actrice Lea Michele (Glee) 20.000 dollar hebben gekregen om zich in kleren van Lacoste te hullen op het festival. Aaron Paul (Breaking Bad) zou Coachella 15.000 dollar hebben gevraagd, terwijl Kate Bosworth het dubbele vroeg.

"30.000 dollar is misschien niet eens zo veel geld", denkt muziekjournalist Klaas Knooihuizen, die zelf overigens nooit op Coachella is geweest. "Het gaat er niet alleen om dat je zo'n festival een of twee jaar uitverkoopt; het gaat erom dat je op de lange termijn een grote naam blijft. Je moet kijken naar de toekomst."

Volgens Knooihuizen is Coachella, dat sinds 1999 plaatsvindt, redelijk langzaam gegroeid. "In Nederland is het pas sinds een paar jaar populair, sinds je de grote concerten kunt livestreamen via YouTube."

San Holo

Het optreden waar iedereen dit jaar naar uitkijkt en dat ook live te volgen is, is dat van Beyoncé. De zangeres zou eigenlijk vorig jaar al optreden, maar zegde toen af omdat ze zwanger was. "Dit is wel de show waar het festival om draait", denkt Knooihuizen. "Ze gaat groot uitpakken, met honderden dansers. Dat wordt echt next level."

Er is ook een Nederlandse act te vinden: dj en producent San Holo. "'Ik volg zijn stroming niet intensief, dus ik ken hem niet zo goed", vertelt Knooihuizen. "Maar het is sowieso leuk dat Nederland vertegenwoordigd is."

De muziekjournalist heeft wel het idee dat er bij het samenstellen van de line-up voor gezorgd wordt dat alle Europese landen vertegenwoordigd zijn. "Er staan Zweden, Denen, Fransen; misschien wel met het idee dat de pers in al die landen er aandacht aan besteedt, want daardoor wordt het merk Coachella nog groter en bekender."