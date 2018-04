Voormalig BZN-gitarist Cees Tol (70) overleden

Een woordvoerder van Volendam Music heeft het nieuws bevestigd. Jan Smit heeft op zijn Instagrampagina gereageerd op het overlijden van Tol, die tot een paar jaar geleden teksten voor Smit schreef.

"Cees was een prachtig mens met ongelooflijk droge humor! Hij zei niet veel, maar als hij sprak was het altijd raak! Ik wens zijn vrouw Tiny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd."

Na een hersenbloeding enkele jaren geleden stopte Tol met werken; hij trad ook niet meer op in het openbaar.

BZN

De gitarist speelde tussen 1966 en 1988 in de band BZN. Samen met Jan Tuijp schreef hij een aantal van de grootste succesliederen van de band, zoals Pearlydumm, Just an Illusion en Amore. Eind jaren tachtig vormden de Volendammer en zijn broer Thomas het duo Tol & Tol. Een van hun grootste hits was het nummer Eleni.