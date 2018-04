Famke Louise brengt nieuwe single uit: 'Het is een heel oprecht liedje'

Famke Louise begon haar vlogcarrière zo'n twee jaar geleden. Ze maakte onder meer prankvideo's, waarin ze grappen met mensen uithaalde, maar ging later over op beautyvlogs. Vijf maanden geleden scoorde ze een grote hit met het nummer Op Me Monnie. Ook haar samenwerking met Ronnie Flex, Fan, deed het goed.

Waar gaat je nieuwe single over?

"Het is een heel oprecht liedje, waarin ik onder meer vertel over de dingen die ik twee jaar geleden heb gedaan en die ik niet meer wil doen, zoals het uithalen van pranks met mensen. Ik wil gewoon lekker doorgaan waar ik mee bezig ben en me niet laten tegenhouden door anderen."

Deed je dat eerst wel dan?

"Nee, eigenlijk niet. Ik doe altijd gewoon waar ik zin in heb. Ik vlog, maak muziek en doe zo nu en dan wat modellenwerk."

In het nummer zing je onder meer dat je dom bent geweest en dat je harder werkt dan de rest. Kun je dat uitleggen?

"Dat ik dom ben geweest, slaat op die pranks. Verder werk ik zo hard dat het ook te veel kan worden, hoewel ik bij mezelf niet het idee heb dat dat het geval is. Ik vind alles waar ik mee bezig ben superleuk en daardoor wordt het niet snel te veel."

Ben je nu alleen maar met muziek bezig?

"Nee, ik ben niet volledig gefocust op muziek, ik doe ook nog modellenwerk. Ik laat niet alles vallen voor de muziekwereld, ik vind het leuk om alles te blijven doen wat ik deed, ook het maken van vlogs."

Is dat over vijf jaar nog steeds zo?

"Ik denk niet dat ik één keuze ga maken, want bij alle drie die dingen ligt mijn hart. En het leuke is: het ondersteunt elkaar. Mensen die mijn muziek luisteren, gaan misschien ook mijn vlogs kijken."

Je hebt nu al een paar nummers uitgebracht, komt er ook een album?

"Ik wil in de toekomst wel een album uitbrengen, maar ben daar op dit moment niet mee bezig. Misschien komt het dit jaar nog wel, ik zie het wel. Ik vind het ook niet erg om het nu even bij losse nummers te houden."

Je hebt een paar minder leuke ervaringen gehad tijdens optredens, zo werd je onlangs nog getrakteerd op een bierdouche. Vind je het wel leuk om op te treden?

"Ja, heel leuk. Het is leuk om te zien dat mensen het leuk vinden. Ik zie mijn fans als supporters. Ik hou ervan om mensen te entertainen en om contact te maken met mensen. In mijn shows, maar ook als model en als vlogger. Ik heb wel zes optredens per weekend en ben ook al geboekt voor festivals deze zomer. Dan moet je wel een goede show neerzetten, dus ik ben al bezig met het volgen van danslessen en trainingen."

Waar denk je dan dat die nare reacties vandaan komen?

"Geen idee, dat heb je altijd denk ik. Sommigen vinden het niet leuk wat je doet, maar ik krijg ook heel veel positieve reacties bij mijn shows."