Productiebedrijf MIM verwijt Broederliefde weggeven te veel gastenlijstplekken

"Het is nooit onze intentie geweest om dit uit te vechten via de media, maar zijn nu wel genoodzaakt om ook onze kant van het verhaal te vertellen", stelt een woordvoerder van MIM Productions in een persverklaring.

Volgens MIM is het besluit om het concert af te zeggen genomen omdat de inkomsten achterbleven bij de verwachtingen. "Het kostenplaatje is altijd hetzelfde gebleven. MIM heeft het budget niet overschreden, maar de inkomsten vielen tegen. Onder meer doordat veel koopkaarten omgezet zijn naar gastenlijst, op verzoek van Broederliefde."

Hierdoor was het concert officieel uitverkocht, maar waren er nog duizend kaarten over, aldus MIM Productions. Toen de verliezen bekend werden is er discussie ontstaan over de verdeling van de verliezen en daar zijn beide partijen niet uitgekomen.

"Tegelijkertijd bleven de rekeningen naar MIM komen en op een gegeven moment hebben we de leveranciers doorgestuurd naar Broederliefde en boekingskantoor Missing Link", stelt de organisator.

Onbetaald

Broederliefde liet woensdag in een verklaring op Facebook weten zijn handen van het bedrijf af te trekken. MIM Productions zou vorig jaar bij het eerste concert van Broederliefde in Het Kasteel ver over het afgesproken budget zijn gegaan.

"Nader onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat veel partijen door MIM Productions onbetaald zijn gelaten. Achter de schermen hebben de leden van Broederliefde overleg gevoerd met de producent om de ontstane tekorten aan te zuiveren", zo staat in de verklaring.