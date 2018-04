René Froger gaat theater in met nieuwe show

De zanger staat met Favourites in Concert vanaf 3 oktober tot en met 30 maart in 25 theaters in Nederland en België. Hij tourt samen met zijn orkest en de Frogettes, zijn achtergrondzangeressen.

De vorige theatershow van de 57-jarige Froger, René Froger 30 jaar hits in concert, vond plaats in 2015. De zanger is jaarlijks te zien met Topper-collega's Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Froger scoorde in 1989 zijn eerste hit met Alles kan een mens gelukkig maken. Daarna volgden hits als Say Hello en This the moment.