Broederliefde zegde concert Sparta Stadion af om problemen productiebedrijf

Dat laat de groep weten in een verklaring op hun Facebookpagina.

MIM Productions zou vorig jaar bij het eerste concert van Broederliefde in Het Kasteel ver over het afgesproken budget zijn gegaan. "Nader onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat veel partijen door MIM Productions onbetaald zijn gelaten. Achter de schermen hebben de leden van Broederliefde overleg gevoerd met de producent om de ontstane tekorten aan te zuiveren", zo staat in de verklaring.

"Na een grondige evaluatie van het concert van vorig jaar, hebben we alsnog besloten niet meer met het bedrijf te willen samenwerken", laat de band weten.

"We bieden onze excuses aan voor de ontstane situatie en doen ontzettend ons best om de ontstane problemen zo veel mogelijk te beperken. Onze fans staan daarbij altijd voorop en we weten zeker dat we er in september alsnog een enorm feest van gaan maken met zijn allen."

Nieuw concert

Iedereen die al een kaartje had gekocht, kan nu een vervangend ticket krijgen voor het nieuwe concert op 22 september.

Dinsdag werd bekend dat het concert van Broederliefde op 2 juni in Het Kasteel niet doorgaat. Wat de precieze reden was, bleef echter onduidelijk.