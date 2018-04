Gospelzangeres Yvonne Staples (80) overleden

Ze stierf dinsdag (lokale tijd) aan darmkanker, meldt The New York Times, op basis van een vriend van de familie.

Vooral in de jaren '70 had de Amerikaanse groep meerdere hits, waaronder het populaire nummer Respect Yourself, dat later werd opgenomen door de Pointer Sisters, en I'll Take You There.

Rosebuck 'Pops' Staples richtte in 1948 de familieband op met zijn kinderen Pervis, Mavis en Cleotha. Ze traden eerst op in kerken in de omgeving van Chicago.

Yvonne trad in 1971 toe tot de groep en was als achtergrondzangeres op alle grote hits te horen. Bovendien werd ze manager van de groep, die in de jaren '90 uit elkaar ging. Staples leefde volgens de New York Times een teruggetrokken leven in Chicago.