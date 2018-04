Filmmuziekcomponist Hans Zimmer stelt concert samen in Ahoy

Zimmer componeerde de soundtrack voor onder meer Lion King, Pirates of the Caribbean en Inception. Hij zal tijdens het concert niet zelf optreden gedurende de tour, maar neemt de rol van muzikale regisseur en curator op zich.

Lisa Gerrard is tijdens de tour te zien als speciale gast. De zangeres was onder mee te horen op het nummer Now we are free, afkomstig van de soundtrack van Gladiator en werkte sindsdien vaker met regelmatig met Zimmer.

De componist stond vorig jaar nog in een uitverkochte Ziggo Dome, waarin hij stukken ten gehore bracht uit onder meer Interstellar en Rain Man.

De kaartverkoop start op 13 april om 10 uur.