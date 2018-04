Frans Bauer tot tranen toe geroerd door succes in België

"Het is een beetje zoals met Niki Terpstra in De Ronde Van Vlaanderen vorige week zondag", reageert Frans, die volgens zijn woordvoerder tot tranen toe geroerd was. "Vijf weken lang in de top 5 en dan nu nummer één."

Ook op Instagram jubelde Frans. "Fantastisch! Mijn nieuwe album Levenslied verbreekt al mijn verkooprecords van de laatste jaren in België en knalt op één in de Ultratop 200!"

Volgens Gino Moerman, manager van Frans' platenlabel, is het succes bijzonder opmerkelijk. "Het is lang geleden dat we zulke spectaculaire verkoopcijfers gezien hebben van een Nederlandstalige cd met volkse liedjes. Frans slaagt erin om de mensen exact te bezorgen wat ze willen. Gezellige liedjes, kwalitatieve productie en vooral een taal die iedereen aanspreekt."