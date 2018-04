Nieuw album Arctic Monkeys verschijnt op 11 mei

Dat heeft de Britse band donderdag bekendgemaakt. Over de nieuwe plaat is nog weinig bekend, behalve dat de muziek werd opgenomen in Los Angeles, Parijs en Londen en werd geproduceerd door James Ford en Alex Turner.

Het vorige, vijfde album van de band, AM, dateert uit 2013. Dat het zo lang heeft geduurd voor er weer een plaat kwam, heeft mede te maken met de drukke agenda van frontman Alex Turner. Hij had het de afgelopen jaren ook druk met The Last Shadow Puppets, de band die hij vormt met Miles Kane.

Arctic Monkeys is deze zomer onder meer te zien op Best Kept Secret in Hilvarenbeek en op Rock Werchter.