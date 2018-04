Zieke Kenny Rogers (79) annuleert vroegtijdig afscheidstour

In een verklaring aan People zegt een woordvoerder van Rogers dat hij te maken heeft met "uitdagingen op gezondheidsgebied". Waar de 79-jarige zanger precies mee kampt, is niet duidelijk.

"Zijn artsen verwachten dat hij er weer bovenop komt, maar ze hebben hem geadviseerd om alle resterende optredens van dit jaar niet door te laten gaan."

In 2015 liet Rogers weten dat hij met pensioen gaat en dat hij daarvoor nog een keer ging touren. In de zomer zouden zijn laatste concerten zijn, waaronder in New York en Nevada, maar deze optredens zijn nu door de zanger geannuleerd.

Dolly Parton

Rogers stond in november 2016 in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live). De countryzanger begon zijn professionele carrière in de jaren vijftig, maar brak in 1969 internationaal door toen hij met zijn groep The First Edition een wereldhit scoorde met het nummer Ruby Don't Take Your Love to Town, dat ook in Nederland de top tien haalde.

Vanaf dat moment volgde er een lange serie hits op het grensgebied tussen softpop en country, waarvan Coward of the County, We’ve got Tonight (met Sheena Easton) en Islands in the Stream (met Dolly Parton) de bekendste zijn.