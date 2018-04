Cranberries-zangeres sprak vlak voor overlijden voicemail in

In het bericht, dat in handen is van entertainmentsite TMZ, is te horen dat de Cranberries-zangeres enthousiast is over een samenwerking van de Cranberries met de band Bad Wolves. De twee bands zouden samen een nieuwe versie opnemen van de Cranberries-hit Zombie.

In de voicemail, gericht aan iemand van haar platenmaatschappij, klinkt O'Riordan opgewekt en noemt ze de versie van Bad Wolves "onvoorstelbaar goed". Bad Wolves had hun vocalen al opgenomen en het was de bedoeling dat O'Riordan diezelfde dag ook het nummer zou inzingen.

De zangeres, die 46 jaar oud is geworden, werd kort na het voicemailbericht gevonden op haar hotelkamer in Londen. Het zal vermoedelijk nog een tijd duren voordat duidelijk is wat de exacte doodsoorzaak is. Wel liet de politie al weten dat de Ierse zangeres niet onder verdachte omstandigheden is gestorven.