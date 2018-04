Bob Dylan werkt mee aan EP met liedjes voor homoseksuele koppels

De nieuwe versie van het nummer heeft de titel He's funny that way gekregen. Volgens The New York Times was het Dylans eigen idee om dit nummer in een nieuw jasje te steken.

Naast Dylan werken onder meer ook Kesha en Death cab for cutie-zanger Ben Gibbard mee aan de EP Universal Love. Het idee voor de korte cd is bedacht omdat zo'n 20 tot 30 procent van de stellen die in Las Vegas trouwen bestaat uit homoseksuele koppels. Echter zijn alle klassieke liedjes die vaak worden gebruikt tijdens een huwelijksceremonie geschreven vanuit een heteroseksueel perspectief.

Op het album zijn ook bewerkingen te vinden van My girl van The Temptations en I need a man to love, oorspronkelijk uitgevoerd door Janis Joplin. Voor alle bewerkingen is toestemming gevraagd en ook akkoord gegeven door de originele artiesten.