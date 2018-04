Ben Howard in juli te zien in AFAS Live

Het optreden van de Britse singer-songwriter, onder meer bekend van de hit Keep Your Head Up, maakt deel uit van zijn Europese tour. Howards nieuwe single A Boat To An Island On The Wall, zijn eerste solowerk sinds 2014, ging woensdag in première op BBC Radio1.

In 2014 was hij voor het laatst in Nederland voor een soloshow; hij stond toen drie keer in een uitverkochte Heineken Music Hall (nu AFAS Live). Wel speelde hij met zijn vaste begeleidingsband in 2017 nog op Lowlands, onder de naam A Blaze Of Feather.

Kaarten voor het concert in juli zijn vanaf 13 april te koop via Ticketmaster.