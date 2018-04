Zangeres Halsey geeft in september show in AFAS Live

De show maakt onderdeel uit van Halsey's Hopeless Fountain Kingdom-tournee.

Halsey gaf in 2016 haar eerste concert in Nederland. Ze stond toen eigenlijk geprogrammeerd in de kleine zaal van de Melkweg in Amsterdam, maar vanwege de grote vraag naar kaarten werd de show verplaatst naar de grote zaal. Vorig jaar was Halsey een van de artiesten die optrad tijdens Lowlands.

De Amerikaanse is in Nederland vooral bekend van haar hit Closer, een samenwerking met dj-duo The Chainsmokers. De single werd in eind 2016 een nummer 1-hit in Nederland.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag.