Titulaer, winnaar van Idols in 2004, nam het album op in zijn eigen studio en presenteert zijn nieuwe muziek op 20 april in Paradiso in Amsterdam.

Neon wordt Boris' eerste album sinds zijn eigen bedrijf in 2016 failliet ging. Tussentijds bracht de zanger, de laatste jaren ook bekend onder de pseudoniemen Bo-Rush en Bo Saris, nog wel de EP Best Of Me uit met vier nieuwe nummers. Tegenwoordig zingt de Idols-winnaar weer onder zijn eigen naam.