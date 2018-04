De Amerikaanse musicus is al tientallen jaren gitarist in de E-Street Band van Bruce Springsteen en richtte in de jaren tachtig de groep Little Steven and the Disciples of Soul op.

Vorig jaar bracht de band het album Soulfire uit en trad toen onder meer op in Carré.

Tijdens de reeks openluchtconcerten in de hoofdstad treden ook artiesten als De Dijk, Clouseau, De Edwin Evers Band en Glass Animals op. De kaartverkoop begint aanstaande zaterdag.