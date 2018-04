Rapper RZA wilde zeldzaam album Wu-Tang Clan terug

"Het eerste wat ik deed was mijn advocaat bellen", vertelt RZA, de artiestennaam van Robert Fitzgerald Diggs, tegen Rolling Stone.

Al snel kwam de rapper erachter dat hij de plaat niet kon kopen vanwege de contracten die waren getekend tijdens verkoop aan Shkreli. "Ze zeiden: nee, het gaat niet", aldus RZA. "Is dat niet balen?"

De Wu-Tang Clan verkocht Once Upon a Time in Shaolin in 2015 aan Shkreli voor 2 miljoen dollar (ongeveer 1,6 miljoen euro). De plaat werd daarmee in een klap het waardevolste album ooit.

In het koopcontract stond onder meer dat Shkreli de muziek de komende 88 jaar niet mocht delen met anderen. Daar hield hij zich echter niet altijd aan. Diverse keren liet hij fragmenten horen op internet.

Justitie

Het album is nu overigens in beslag genomen door de Amerikaanse justitie. Shkreli, bij het grote publiek beter bekend onder zijn bijnaam 'Pharma Bro', werd eerder deze maand tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij investeerders had opgelicht.

Wat er nu met het album zal gebeuren, is nog altijd niet duidelijk.