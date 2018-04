Voice Kids-winnaar aangenomen op befaamde muziekopleiding

De 17-jarige Van Roekel is al na één auditie aangenomen voor de prestigieuze vierjarige opleiding, maakte zijn agent zaterdag bekend.

De British and Irish Modern Music Institute geldt als een van de beste muziekopleidingen van Europa. Bekende grote artiesten die de BIMM hebben doorlopen zijn George Ezra, Tom Odell en James Bay. Elk jaar doen vele duizenden jongeren uit binnen- en buitenland auditie voor de BIMM School.

De zanger begint in het najaar in Londen; eerst moet hij zijn havo-examen nog halen. De overwinning van Van Roekel in 2015 leverde hem een platencontract en een studiebeurs van 10.000 euro op. Hij had een bescheiden hit met zijn auditienummer Year of Summer en zingt in de populaire formatie Stay Tuned. Ook was de zanger te zien in de Carry Slee-verfilming Kappen en de serie Brugklas.