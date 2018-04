Karin Bloemen en Richard Groenendijk in hommage Robert Long

Ook Joke Bruijs, Maaike Widdershoven, Roberto de Groot, Dieter Troubleyn, Sjors van der Panne en Tommie Christiaan (deze week te zien in The Passion) zullen tijdens de bijzondere concerten te horen zijn.

Zij brengen de grootste hits van Long ten gehore. De in totaal twaalf zangers willen "hun liefde en respect tonen aan de onvergetelijke bijdrage die Long heeft geleverd aan het Nederlandse lied", stellen zij in een verklaring.

Robert Long zou op 22 oktober 75 jaar oud zijn geworden. De zangers worden tijdens de hommage muzikaal begeleid door het Metropole Orkest. Het concert zal vooralsnog niet bij de NPO te zien zijn.

Reisversie

De kaartverkoop voor de twee avonden in Rotterdam is zaterdag van start gegaan. Behalve het hommageconcert in het Luxor toert er ook een reisversie van de hommage door heel Nederland. In deze voorstelling vertolken Maaike Widdershoven, Roberto de Groot, Julia Herfst en Dieter Troubleyn werk van Long en vertellen zij over hun ontmoetingen met hem.

Robert Long (1943-2006) was zanger, schrijver, cabaretier en presentator. Hij schreef vaak felle liedjes waarin hij duidelijk een statement maakte: hij was stellig voor het milieu en seksuele tolerantie en tegen kapitalisme, de kerk en hypocrisie.

Hij maakte tientallen albums en kreeg diverse prijzen, waaronder zes Edisons en een Gouden Harp. Zijn eerste Nederlandstalige album Vroeger of later uit 1974 stond 118 weken in de hitlijsten. Hij stierf eind 2006 aan de gevolgen van buikvlieskanker.