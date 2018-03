Bandoneonist Carel Kraayenhof stopt met ensemble

Het rondreizen met tien mensen onder wie zes musici is economisch niet goed haalbaar meer, vertelt hij. "En we willen kwaliteit." Dus komt er een eind aan het ensemble dat bekend werd onder de naam Sexteto Canyengue.

"De wereldmuziek is stervende'', aldus de man die in 2002 in één klap beroemd werd door zijn vertolking van Adiós Nonino (Vaarwel vadertje) van Astor Piazzolla tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima. "Zo is bijvoorbeeld Radio 6 er niet meer."

Er is veel minder steun van beleidsmakers, aldus Kraayenhof. "En misschien verschuift de muziekinteresse ook wel". Hij maakt zich zorgen om het muziekonderwijs in ons land, dat er volgens hem te bekaaid afkomt, terwijl dat zo goed is voor de (smaak)ontwikkeling van een kind. "Het is wetenschappelijk bewezen. Laat je een kind Bach luisteren, dan is dat ook goed voor zijn wiskunde."