The Voice-winnaar Jim van der Zee wil ook Nederlandstalige muziek maken

"Dat is wel iets wat ik op mijn verlanglijst heb staan", vertelt Van der Zee aan NU.nl. "Ik heb nog nooit Nederlandstalige muziek opgenomen of er mee opgetreden, maar het is wel een droom om daar iets mee te doen."

Liedjes in het Nederlands kunnen volgens Van der Zee nog directer zijn. "Je kunt er een verhaal nog directer mee vertellen en daarom vind ik het zo interessant."

Connectie

Zijn debuutalbum Where I Come From komt op 30 maart uit. Hierop staan tien covers. "Ik heb nummers gekozen van artiesten waar ik al jaren naar luister en nummers van speel", vertelt hij. In The Voice zong Van der Zee het nummer Vincent van Don McLean, dat door de jury werd beloond met vier tienen.

Ook dit liedje staat op het album. "De rest van de nummers zijn afgeleid van Vincent. Het gevoel dat ik daarbij heb, probeer ik ook in andere nummers te zoeken, waar ik ook zo'n connectie bij voel. Het is belangrijk om een verhaal te vertellen in een nummer."

Film in liedje

Highway 29, origineel van Bruce Springsteen, is een van zijn persoonlijke favorieten. "De tekst in dat nummer is zo goed, toen ik dat inzong voelde ik daar zo veel bij. Er gebeuren zo veel dingen in dat liedje, het is een hele film in één nummer."

Een tweede favoriet is A Hard Rain's A-Gonna Fall van Bob Dylan. "Een protestsong, zoals Dylan dat goed doet, met een mooie tekst. Misschien een nummer dat de mensen minder leuk vinden omdat het zeven minuten lang is, maar ook dit is echt een verhaal en ik voel me er goed bij."

Het volgende album bevat volgens Van der Zee originele nummers. "Daarvoor ga ik wel de tijd nemen. Voor mezelf heb ik bepaald dat ik in 2019 iets uit wil hebben. Het coveralbum met nummers die ik al jaren zing, is hierin de eerste stap."

Anouk

Mogelijk krijgt de zanger hiervoor ook advies van Anouk, die zijn coach was gedurende The Voice. Story meldde eerder dat de twee geen contact meer zouden hebben gehad na zijn winst. "Ik heb Anouk inderdaad nog niet gesproken, maar dat is niet iets dat mij in de weg zit", zegt Van der Zee.

"Het is logisch dat dat wat later komt, ik was eerst bezig met de pers en de aanloop naar dit album. Er is nog geen moment geweest dat we concreet plannen hebben gemaakt." Wel heeft Van der Zee een mailtje gehad van zijn Voice-coach. "Met daarin advies over het album en een succeswens. Dat samen plannen maken is iets dat hopelijk wel ooit gaat komen, maar het zit compleet goed tussen ons."

Na de release van zijn album gaat de The Voice-winnaar zich richten op optreden. "De agenda loopt vol, er komen leuke dingen binnen", zegt Van der Zee. "Ik ga een theatertour doen en ik sta op Concert at Sea. Ook ga ik komende zomer spelen met Bert Visscher en wat liedjes spelen in zijn theatertour die hij doet op de Waddeneilanden."