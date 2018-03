Recensieoverzicht: 'Editors spetteren pas bij toegift Papillon'

Algemeen Dagblad - vier sterren

"Ook vanavond bleken Smith & co - wel erg rijkelijk ondersteund door vlammenwerpers, vuurgordijnen en serpentines - in de juiste vorm: met een daverend nieuw album vol zwarte elektro op zak heeft de band zelfvertrouwen genoeg om zijn grootste prijsnummers tot de tweede helft van de show te bewaren. (...) Voor een uur of misschien 75 minuten op Pinkpop heeft de band voldoende sterke songs, maar daarboven heerst nog altijd droogte. In die zin heeft de band nog een stap te zetten richting een volwassen bestaan als stadionband.

OOR - geeft geen sterren

"Hoewel de show op de meeste punten een rockshow volgens het boekje is – veel hits, veel vuurwerk en nog meer confetti – laat de band op een paar cruciale momenten zien dat ze op dit punt van z’n carrière niet bang is om risico’s te nemen. Zo zijn veel van de oudere nummers in een nieuw jasje gestoken, met als beste voorbeeld Ocean Of Night, dat na een akoestisch begin en een rockend middenstuk pas in de climax herkenbaar is als de dansbare pianoballade die we van In Dream kennen. Ook de setlist getuigt bij momenten van lef."

Trouw - twee sterren

"Stonden de afstandelijke muzikanten er tijdens de eerste helft nog zo plichtmatig bij als een ploegendienst in een dozenpakfabriek, halverwege vaarde er plots toch enige bezieling in de postpunkers uit Birmingham. Wat ook oversloeg op het tot dan toe tamme, afwachtende publiek. (...) Maar écht spetteren? Dat deed het pas bij publiekslieveling Papillon - de beukende toegift waarbij de handen pas echt overtuigd de lucht in gingen. Editors revancheerde zich dus tegen het einde toe, glorieus. Maar voor hun aanstaande Pinkpop-show mogen er nog wel wat puntjes op de i."

Het Parool - geeft geen sterren

"Smith is geen geboren showman. Ja, hij is een begenadigd zanger en ook vanavond is hij goed bij stem. (...) Het concert kabbelt voort, ondanks de snelheid en het visuele spektakel met veel vlammen en vuurwerk. Er ontbreekt overtuiging of iemand die de show kan dragen. Het laatste deel overtuigt wel. Sugar is het eerste nummer waarbij de vlammen en de lichtshow werken. (...) Het blijkt de aanzet tot een sterk en hard slot met Cold, Magazine, Papillon en Marching Orders.

