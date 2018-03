Danny Vera bezoekt zelf nooit festivals

"Persoonlijk houd ik niet van grote mensenmassa's", vertelt hij woensdag in Metro. "Ik sta veel liever op het podium. Gek misschien, want ik vind het altijd gaaf - vooral bij mooi weer - om op een festival te spelen, maar ben er nog nooit als bezoeker geweest."

De veertigjarige zanger was ook vroeger geen fan. Kijken bij een festival had hij dan waarschijnlijk "frustrerend" gevonden. "Want dan had ik er zelf liever gespeeld. Ik heb alleen een keer, op uitnodiging, Bruce Springsteen op Pinkpop gezien. Backstage, dat dan weer wel."

Danny Vera treedt op 24 juni op in het Zuiderpark in Den Haag tijdens Parkpop en is op 28 juni te zien tijdens Concert at SEA.