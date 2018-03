Sjors van der Panne geeft extra optreden in Concertgebouw

Het concert in mei is zijn laatste dit seizoen. Van der Panne brengt een mix van eigen Nederlandstalige nummers en liederen van zijn helden, onder wie Frank Boeijen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Ook krijgt het werk van Lennaert Nijgh speciale aandacht.

Na zijn deelname aan The Voice of Holland in 2014 was het Concertgebouw de eerste plek waar Sjors van der Panne optrad. Inmiddels heeft hij er 11 uitverkochte concerten gegeven. Een record in de geschiedenis van het Concertgebouw.

De kaartverkoop is woensdag van start gegaan.