Eels moest van zichzelf stoppen met muziek maken

"Ik wist het allemaal niet meer, alleen dat ik een tijd niet meer wilde werken. Ik móést gewoon stoppen. Wie te lang één ding doet, wordt daar vroeg of laat door ingehaald. En ik had té lang té hard gewerkt", zegt de 54-jarige artiest in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Everett, die bijna twintig albums op zijn naam heeft staan, besloot alle dingen te gaan doen die hij in zijn jaren als muzikant door tijdgebrek niet kon doen.

"Al die intense energie die ik in muziek had gestopt, ging ik even volledig in mijn privéleven stoppen. Het was alsof ik een to-dolijstje af te werken had. En ik deed meteen het eerste wat er op mijn pad kwam: een kind krijgen."

Nieuwe plaat

Toch verschijnt er in april weer een nieuw album van Eels, getiteld The Decon-struction.

Een van de boodschappen die Everett op de plaat verkondigt luidt: "In welke situatie je je ook bevindt, je hebt altijd de keuze om ze te aanvaarden of niet. Wil ik wél of niet gelukkig zijn? Het is echt zo simpel. En tegelijkertijd is het ook moeilijk, want je moet iedere keer opnieuw recht krabbelen en die beslissing nemen om gelukkig te zijn."

Eels staat op 18 en 19 juni in Tivoli Vredenburg en op 21 juni in Paradiso Amsterdam.