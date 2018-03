Miles Kane brengt album uit en gaat op tournee

Zijn nieuwe plaat gaat Watch this space! heten. Een releasedatum is nog niet bekend, maar volgens de 32-jarige Kane zal het album veel punk-invloeden bevatten.

De tournee begint op 23 mei en eindigt op 4 juli in Liverpool. De kans is groot dat er meer shows zullen volgen.

Miles Kane werd jaren geleden bekend met zijn band The Rascals. Samen met Alex Turner van Arctic Monkeys is hij de drijvende kracht achter The Last Shadow Puppets. Don’t Forget Who You Are was het laatste album van Kane.