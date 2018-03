Wolter Kroes viert jubileum met optreden in Carré

"Ik heb er heel lang over na moeten denken, want ik hou niet zo van jubileums", vertelde de 49-jarige zanger in RTL Boulevard. In Carré had hij echter nog nooit opgetreden. "Hoe mooi is het als je daar je jubileum mag vieren."

Van tevoren kreeg Kroes, bekend van nummers als Viva Hollandia en Ik heb de hele nacht liggen dromen, wel een gesprek met de programmeur van Carré. "Hij wist niet wie ik was, dat vond ik wel leuk. Maar het Metropole Orkest was aan het repeteren, dus ik kwam allemaal bekenden tegen die me om m'n nek vlogen. Het zat dus wel goed."

Bij zijn 25-jarige jubileum als artiest nam Kroes zijn hit Laat me los opnieuw op met het Metropole Orkest.

Pensioen

De zanger zei verder nog lang niet aan zijn pensioen te denken. "Ik wil nog zeker vijftien jaar door."

De kaartverkoop voor het concert op 4 december gaat vrijdag van start.